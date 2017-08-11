В Днепре произошла стрельба, один человек погиб и двое ранены

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости. Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы в городе Днепр (бывший Днепропетровск), полиция разыскивает подозреваемых, сообщила в пятницу пресс-служба управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

"Стрельба произошла около 10.00 (совпадает с мск) на улице Ивана Акинфеева. На пятом этаже недостроенного здания полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Также травмированы два человека. Сейчас их опрашивают работники полиции", — говорится в сообщении полиции на Facebook

Как отмечается, на месте происшествия работают кинологи и следственно-оперативная группа, с места происшествия изъято около 10 гильз. В области введен оперативный план "Сирена" (вводится в случаях, когда происходит розыск вооруженных и других преступников, представляющих повышенную общественную опасность — ред.).