Группа "Дискотека Авария" попала в базу украинского сайта "Миротворец"

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости. Члены российской группы "Дискотека Авария" попали в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за гастролей в Крыму.

Как сообщается на сайте, в список попали все участники коллектива – Алексей Рыжов, Алексей Серов и Анна Хохлова. Они внесены в базу данных в том числе за "сознательное нарушение государственной границы Украины" и "незаконную концертную деятельность".

Уточняется, что группа принимала участие в конкурсе "Детская новая волна 2016" в Артеке и концерт в Mriya Resort & Spa Yalta в июле 2017.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".