Адвокат журналиста Муравицкого подал жалобу на СБУ

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости. Адвокат житомирского журналиста Василия Муравицкого Андрей Гожый заявил, что подал в суд жалобу на действия Службы безопасности Украины (СБУ), которая четвертый день не предоставляет ему допуск к материалам следствия.

Ранее Гожый в интервью интернет-изданию Украина.ру заявил, что его не допускают к материалам предварительного следствия по делу его подзащитного.

"Допуск к материалам дела по Муравицкому я не получил до сих пор. С утра я подал жалобу следственному судье на противоправную бездеятельность органов предварительного следствия, то есть СБУ, с требованием немедленно допустить меня к материалам уголовного производства", — сказал Гожый РИА Новости в пятницу.

По его словам, Муравицкий чувствует себя нормально, жалоб на состояние здоровья или условия содержания у него нет.

СБ Украины 1 августа задержала в Житомире журналиста Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд в Житомире арестовал Муравицкого на два месяца, защита подала апелляцию, однако ее рассмотрение перенесли на 18 августа.

Главред сайта Украина.ру, для которого также писал Муравицкий, Искандер Хисамов назвал преследование журналиста политическими репрессиями. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает такие обвинения новым доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения.

МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. Счет таким случаям на Украине идет на десятки: к последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.