Партия Саакашвили готовится обеспечить ему въезд на Украину

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости. Партия "Движение новых сил" готовится встретить на границе Украины своего лидера экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и обеспечить ему въезд на Украину, заявил его соратник экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Погранслужба Украины заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны.

"Мы… будем готовиться к осени. Что самое главное — будем встречать Михаила на границе. Мы Михаила по любому заведем в страну, он зайдет с двумя ногами, с двумя руками", — цитирует слова Сакварелидзе украинское агентство "Укринформ".

На каком участке украинской границы и когда именно это должно произойти, Сакварелидзе не уточнил. "Какую границу и когда — мы будем решать", — отметил он.

Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в Генпрокуратуре сообщило, что Саакашвили выдадут Грузии, если будет новый запрос о его экстрадиции.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.