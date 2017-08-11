Южная Корея вернула КНДР спасенного в море мужчину

ТОКИО, 11 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Южная Корея вернула в пятницу КНДР спасенного на прошлой неделе мужчину, согласно его собственной воле, передало информационное агентство Рёнхап.

По его данным, передача состоялась в пункте переговоров Пханмунджом на военно-демаркационной линии, разделяющей надвое Корейский полуостров. Министерство по делам национального объединения Республики Корея отметило, что во время передачи представители КНДР не проявили никакой реакции на возвращение гражданина этой страны.

Сообщается, он собирал моллюсков на побережье Желтого моря, когда его каким-то образом вынесло на территорию Южной Кореи, и он был спасен у острова Тэчхондо недалеко от условной морской разграничительной линии.

Гражданин КНДР, по данным министерства, не выразил желания остаться в Южной Корее.

Вместе с тем, также в пятницу, из Сеула поступили сообщения о еще одном гражданине КНДР, который, как утверждается, сам переплыл минувшей ночью в Южную Корею.

В июле этого года сообщалось о бегстве в Южную Корею на небольшом баркасе сразу пятерых граждан КНДР в том же районе Желтого моря.

Со своей стороны Пхеньян нередко обвиняет Сеул в похищениях северокорейских граждан.