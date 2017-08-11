Южная Корея вернула КНДР спасенного в море мужчину

ТОКИО, 11 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Южная Корея вернула в пятницу КНДР спасенного на прошлой неделе мужчину, согласно его собственной воле, передало информационное агентство Рёнхап.
Сообщается, он собирал моллюсков на побережье Желтого моря, когда его каким-то образом вынесло на территорию Южной Кореи, и он был спасен у острова Тэчхондо недалеко от условной морской разграничительной линии.
Гражданин КНДР, по данным министерства, не выразил желания остаться в Южной Корее.
В июле этого года сообщалось о бегстве в Южную Корею на небольшом баркасе сразу пятерых граждан КНДР в том же районе Желтого моря.
Со своей стороны Пхеньян нередко обвиняет Сеул в похищениях северокорейских граждан.