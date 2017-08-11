Премьер Камбоджи потребовал от лаосских военных покинуть территорию страны

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен обвинил соседний Лаос в военном присутствии на территории страны, которую он потребовал покинуть до 17 августа, передает агентство Рейтер.

На мероприятии в Пномпене Хун Сен сообщил, что около 30 лаосских солдат в апреле перешли границу с Камбоджей.

"Я не могу больше хранить терпение. Нет ничего хорошего в том, что начнем сражаться, но если они не уйдут, мы будем вынуждены это сделать… Мы не объявляем войну, а только требуем освободить нашу собственную территорию", — заявил премьер, добавив, что связывался по этому поводу с правительством Лаоса.

Камбоджа граничит с Лаосом на севере, общая протяженность границы между двумя странами составляет около 400 километров. В прошлом Пномпень вел территориальные споры с Вьетнамом на востоке и Таиландом на западе.