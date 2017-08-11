С американской военной базы в Окинаве подняли в воздух четыре конвертоплана

ТОКИО, 11 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Четыре конвертоплана Osprey подняты в воздух в пятницу с американской военной базы Футэмма на Окинаве, сообщило агентство Киодо со ссылкой на осведомленный источник в правительстве Японии.

По его данным, предположительно, эти самолеты с вертикальным взлетом и посадкой направляются на военную базу США Мисава в префектуре Аомори.

Как сообщалось ранее, ожидается участие конвертопланов MV-22 Osprey в проходящих на Хоккайдо военных учениях, которые продлятся до 28 августа.

В пятницу министерство обороны Японии опубликовало сообщение о том, что оно согласилось на полеты MV-22 в стране после недавнего крушения одного из них у берегов Австралии.

По предварительным данным, крушение произошло при неудачной попытке MV-22 совершить посадку на десантном военном корабле Green Bay. США официально объявили о гибели трех членов экипажа, которые до сих пор числились пропавшими без вести.

Разбившийся у берегов Австралии конвертоплан был приписан к базе Футэмма на Окинаве. В декабре 2016 года там же на Окинаве недалеко от берега в море рухнул еще один Osprey во время учений по дозаправке в воздухе.

Ранее японское правительство, власти Хоккайдо и Окинавы призывали США приостановить полеты конвертопланов Osprey из опасений в плане их безопасности. Согласно данным Минобороны Японии, США подтвердили, что для прекращения полетов MV-22 нет никаких причин.