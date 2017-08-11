СМИ: Манафорт сообщал конгрессу о встрече сына Трампа и Весельницкой

ВАШИНГТОН, 11 авг — РИА Новости. Бывший менеджер предвыборной кампании действующего президента США Дональда Трампа Пол Манафорт рассказал американскому конгрессу о встрече сына Трампа и российского адвоката Натальи Весельницкой примерно три месяца назад, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

О скандальной встрече Трампа-младшего с российским адвокатом американской прессе стало известно около месяца назад. Эта утечка привела к новому витку обсуждений "связей Трампа с РФ". Противники Трампа обвиняют его в попытках дискредитации оппонента — Хиллари Клинтон с помощью представителей другого государства. Россия эти обвинения не раз отрицала.

Кроме того, Манафорт также предоставил конгрессу более 300 документов, связанных с кампанией Трампа, уточняет агентство.

Ранее издание Washington Post сообщило, что ФБР в рамках расследования "вмешательства РФ" в выборы в США 26 июля провело обыск в доме Пола Манафорта в Александрии. Газета отмечает, что сотрудники ФБР покинули дом "с различными записями".

В свою очередь New York Times уточняет, что ФБР интересовали налоговые документы и сведения о зарубежных счетах Манафорта.

Washington Post также подчеркивает, что обыск прошел на следующий день после того, как Манафорт добровольно выступил в конгрессе, где также ведется расследование "вмешательства РФ".

Обыск в доме Манафорта стал первым подобным действием сотрудников ФБР в рамках расследования, о котором стало известно общественности.

По информации СМИ, следователей интересуют также связи Манафорта с окружением экс-президента Украины Виктора Януковича, а также участие Манафорта во встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой в 2016 году.

Расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Впоследствии спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Некоторое время назад он созвал так называемое большое жюри, что может свидетельствовать о значительной интенсификации расследования.