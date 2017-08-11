Полиция подтвердила, что операция в отеле в Солфорде была связана с ДТП

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Полиция подтвердила, что масштабная операция в одном из отелей города Солфорд в британском графстве Большой Манчестер проводилась в связи с ДТП с участием ребенка.

Ранее сообщалось, что к отелю Ibis прибыли не менее 15 полицейских автомобилей и несколько машин скорой помощи.

"Полиция приехала на вызов в связи с ДТП рядом с отелем Ibis в Солфорде. К сожалению, попавший в него ребенок скончался на месте", — говорится в заявлении полиции Большого Манчестера в Twitter.

По данным газеты Manchester Evening News, правоохранители объяснили присутствие большого числа вооруженных полицейских на месте инцидента случайной близостью патрульных машин в момент вызова.

Очевидцы сообщают, что на автостоянке отеля неизвестный несколько раз переехал 17-месячного ребенка.