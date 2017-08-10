Кувейт перестал выдавать въездные визы рабочим из КНДР, сообщили СМИ

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Кувейт в рамках выполнения санкций ООН перестал выдавать въездные визы гражданам КНДР, передает кувейтское агентство KUNA со ссылкой на источник в МИД.

По данным агентства, Кувейт также прекратил выдачу коммерческих лицензий северокорейским структурам и отменил прямое авиасообщение с Пхеньяном. Собеседник агентства также опроверг сообщения о большом числе рабочих из КНДР в Кувейте.

Агентство также отмечает, что правительство Кувейта создало межведомственный комитет во главе с МИД для координации финансовых и экономических мер против Пхеньяна.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на правительство страны сообщило, что Кувейт продолжит предоставлять визы рабочим из КНДР, чья заработная плата якобы помогает Пхеньяну в уклонении от международных санкций. По данным агентства, Кувейт также опроверг информацию из ранее опубликованного ежегодного доклада госдепа США, в котором приветствовались меры для сокращения присутствия северокорейских работников в стране.