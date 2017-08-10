Трамп заявил, что США близки к принятию стратегии действий в Афганистане

ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация "очень близка" к принятию стратегии действий в Афганистане, передает агентство Рейтер.

"Мы близки, мы очень близки (к принятию решения – ред.). Это очень большое решение для меня. Я унаследовал беспорядок, и мы собираемся значительно уменьшить его", — заявил Трамп журналистам.

В настоящее время в Афганистане находятся около 8,4 тысячи военнослужащих США, которые проводят контртеррористические операции, помогают и обучают местные силы безопасности.

США в 2001 года проводят в Афганистане операцию против боевиков движения "Талибан", а в последние годы и против террористов группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Несмотря на все усилия США и их союзников конфликт в стране до сих пор продолжается. Более того, талибам удалось в последние годы взять под контроль, по некоторым оценкам, до половины территории Афганистана.