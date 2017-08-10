Трамп заявил, что поведение Ирана противоречит ядерному соглашению

ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Иран не соблюдает дух соглашения по ядерной программе, сообщило агентство Рейтер.

По словам Трампа, поведение Ирана "не соответствует духу" соглашения.

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.