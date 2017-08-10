Слушание по делу об интервью Бута корреспонденту RT перенесли

ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Слушания в рамках дисциплинарного расследования о телефонном разговоре заключённого в американской тюрьме Виктора Бута с корреспондентом RT перенесены на неопределённый срок, рассказал РИА Новости адвокат россиянина Алексей Тарасов.

"Я связался с представителем тюрьмы, который мне сказал, что слушания отменили. На мой вопрос отменили ли их совсем или только на сегодня, он сказал, что только на сегодня. Таким образом, понимания, когда эти слушания состоятся нет", — сказал адвокат.

Административное расследование в отношении Бута власти тюрьмы Мэрион в американском штате Иллинойс начали после того, как во время телефонного интервью с телеканалом RT продюсер канала, имя которой было заранее занесено в список разрешенных контактов россиянина, передала трубку ведущему передачи, который не был зарегистрирован как разрешенный контакт. По тюремным правилам, установленным для Виктора Бута, все его телефонные разговоры прослушиваются, а передача трубки несанкционированному контакту считается серьезным нарушением режима.

По словам американских адвокатов Бута, которых не допустили на административное слушание, россиянину может грозить запрет на телефонные звонки минимум на несколько недель, запрет на покупки в тюремном магазине, аннуляция "хороших дней" — дней раннего освобождения, которые присуждаются за хорошее поведение в тюрьме — и, вероятно, добавление к сроку заключения до 50 дней.

Виктор Бут был арестован в Бангкоке в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. После длительного судебного процесса об экстрадиции россиянин был вывезен в США в нарушение как таиландского, так и американского законодательства, а затем осужден федеральным судом в Нью-Йорке на 25 лет лишения свободы.