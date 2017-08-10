Поврежденный американский штурмовик вернулся на авиабазу под Таллином

ТАЛЛИН, 10 авг — РИА Новости, Николай Адашкевич. Американский штурмовик A-10 Thunderbolt Национальной гвардии американского штата Мэриленд, который в четверг получил повреждения в ходе учений, самостоятельно вернулся на авиабазу Эмари под Таллином, сообщил Главный штаб эстонских Сил обороны.

Штурмовики A-10 Thunderbolt отрабатывали взлет и посадку на автомобильном шоссе под Таллином, но на заключительном этапе учений один из самолетов при посадке врезался в пластиковые ограждения, получив легкие повреждения. Пилот не пострадал.

"Специалисты Нацгвардии США проверили техническое состояние самолета и пришли к выводу о его готовности к продолжению полетов. Штурмовик A-10 вечером самостоятельно вернулся на авиабазу Эмари под Таллином", — говорится в сообщении.

Десять американских штурмовиков A-10 и четыре вертолета UH-64 Black Hawk и CH-47 Chinook Национальной гвардии прибыли в Эстонию в прошлую пятницу, чтобы принять участие в проходящих с 7 по 18 августа совместных учениях с эстонскими Силами обороны, дислоцированным в Эстонии международным батальоном НАТО и членами военизированного ополчения Кайтселиит ("Союз обороны"). В частности, они отрабатывали взлет и посадку на шоссе Ягала-Кяравете. Специальный расширенный участок шоссе был построен еще в советское время в качестве резервной взлетно-посадочной полосы и может использоваться до сих пор.

A-10 Thunderbolt — штурмовик, основным предназначением которого является борьба с бронетехникой противника, а также уничтожение различных наземных целей. Хотя серийное производство A-10 было завершено в 1984 году, штурмовики продолжают использовать и в настоящее время. Всего было изготовлено 715 самолетов.