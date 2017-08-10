Трамп продолжил "троллить" лидера республиканцев за задержку с реформами

ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп в четверг продолжил критиковать в Twitter лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконнелла за то, что сенат тормозит проведение реформ.

Подобная критика со стороны президента в адрес лидера-однопартийца необычна для американской политики. Макконнелл не подчиняется Трампу и может при наличии споров с президентом затормозить политическую повестку дня Белого дома.

Сначала Трамп обрушился на сенатора за то, что тот долгое время собирался отменить и заменить новым закон о реформе здравоохранения, принятый при Бараке Обаме и поэтому получивший название Obamacare. Все соответствующие проекты законодательства пока что проваливаются в сенате.

"Вы можете поверить, что Митч Макконнелл, который кричал об отмене и замене (реформы здравоохранения — ред.), и не смог это сделать. Он должен отменить и заменить Obamacare!" — написал Трамп.

"Митч, возвращайся к работе и положи мне на стол на подпись отмену и замену (реформы здравоохранения), реформу и снижение налогов и отличный инфраструктурный законопроект. Ты можешь с этим справиться", — добавил Трамп.