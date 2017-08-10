Под Одессой четверо мужчин угнали полицейскую машину, пригрозив гранатой

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости. Четверо молодых людей напали на полицейских в то время, когда они несли службу на окраине поселка Цебриково в Одесской области, и угнали их автомобиль, пригрозив гранатой, сообщила в четверг пресс-служба областной полиции.

По данным пресс-службы, нападение произошло в четверг утром — молодые люди начали приставать к двум девушкам, которые пожаловались полицейским, остановив их автомобиль.

"Работники полиции сделали замечание парням, которые в ответ начали спорить с правоохранителями, и один из них достал гранату РГД-5 и бросил ее в салон служебного автомобиля. Для безопасности сотрудники управления защиты экономики покинули служебный автомобиль и отвели девушек на безопасное расстояние. Этим воспользовались злоумышленники сели в авто и скрылись в неизвестном направлении", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

Позже злоумышленники были задержаны, у них изъяли две гранаты и служебный автомобиль полицейских.