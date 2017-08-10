Глава Дагестана: для возвращения вывезенных из РФ детей создана комиссия

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил о создании специальной комиссии по розыску и возвращению детей, вывезенных из России в Сирию и Ирак. Об этом он сообщил в интервью RT.

"В Сирии и Ираке есть наши земляки, которые там проживают более 100 лет, выходим на связь с ними, чтобы они тоже подключились к работе", — рассказал Абдулатипов.

Он добавил, что руководство Дагестана ведет совместную работу с ФСБ, представительством МИД в республике и другими структурами. Также, по его словам, в ближайшее время в Сирию и Ирак могут быть направлены ответственные за проведение поиска на месте.

Ране предполагаемые родственники четырех детей из России, возвращенных из Мосула, связались с RT после призыва главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. Родители этих детей попали под влияние ИГ* и вывезли их в Ирак, а затем бросили после освобождения Мосула.