Адвокат Муравицкого заявил, что его не допускают к материалам следствия

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости. Адвокат житомирского журналиста Василия Муравицкого Андрей Гожый заявил в интервью интернет-изданию "Украина.ру", что его уже третий день не допускают к материалам предварительного следствия по его подзащитному.

Первого августа СБ Украины задержала в Житомире журналиста Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. Суд в Житомире 3 августа арестовал Муравицкого на два месяца, защита подала апелляцию, однако ее рассмотрение перенесли на 18 августа.

"Несмотря на мое вхождение в дело, меня три дня уже не допускают к материалам предварительного следствия. Была сорвана апелляция на меру пресечения для Муравицкого из-за того, что дело не было привезено в суд — из одного суда в другой, расстояние между которыми несколько кварталов. Лично я не верю в такие совпадения. Не хочу спускать это дело на тормозах — завтра я подам жалобу. Нам надо найти: по чьей вине и по чьему указанию дело не привезли в суд", — сказал адвокат.

Также он отметил, что Муравицкий сейчас находится в житомирском СИЗО.

Главред сайта Украина.ру, для которого также писал Муравицкий, Искандер Хисамов назвал преследование журналиста политическими репрессиями. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает такие обвинения новым доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения. Накануне международная организация "Репортеры без границ" (RSF) призвала к немедленному освобождению задержанных на Украине журналистов, в том числе Муравицкого.