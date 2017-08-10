В Лондоне задержали бегуна, толкнувшего женщину под автобус

ЛОНДОН, 10 авг – РИА Новости. Мужчина, который накануне, предположительно, толкнул женщину под колеса двухэтажного рейсового автобуса, задержан в Лондоне в четверг, говорится в заявлении полицейской пресс-службы.

"Пятидесятилетний мужчина арестован по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений, потребовавших полицейского расследования, по адресу в районе Челси утром в четверг, 10 августа", — сказано в заявлении, поступившем в РИА Новости. Подозреваемого отвезли в полицейский участок на юге Лондона для допроса, а затем отпустили до окончания расследования.

Инцидент, взволновавший Лондон, произошел рано утром в пятницу 5 мая на мосту Патни. Женщина 33 лет шла через мост по направлению к станции метро, навстречу ей в спортивной форме трусцой бежал мужчина.

Поравнявшись с женщиной, он толкнул ее под колеса подъезжавшего автобуса без видимой причины – на тротуаре было достаточно места для обоих, женщина шла по своим делам и никому не мешала. Водитель успел среагировать в последний момент, сделав маневр и затормозив – жертва спиной упала под колеса. Пассажиры автобуса оказали женщине первую помощь, она получила, по данным полиции, "незначительные травмы".

Примерно через 15 минут мужчина вернулся и продолжил свой беговой маршрут через мост в обратную сторону. Пострадавшая попыталась с ним заговорить, но он проигнорировал ее и побежал дальше.

Полиция распространила в интернете записи видеокамер и описание виновника инцидента, сделанное со слов жертвы, водителя и пассажиров автобуса.