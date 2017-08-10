Полиция расследует инцидент с подозрительным порошком в Лондоне

ЛОНДОН, 10 авг — РИА Новости. Полиция Лондона расследует инцидент с подозрительным порошком в конверте, конверт в четверг был доставлен в ресторан неподалеку от рынка Боро-маркет, говорится в сообщении полицейской пресс-службы, поступившем в РИА Новости.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали после контакта с подозрительным порошком, который был доставлен в конверте в ресторан.

Правоохранители не уточнили, что именно находилось в конверте, но указали, что это было химическое вещество, "встречающееся в естественной природе".

"Трем людям на месте была оказана медицинская помощь в связи с незначительными повреждениями как результат раздражения, госпитализации не потребовалось… Арестов не производилось, расследование продолжается", — сказано в заявлении. Сообщается, что версию теракта в полиции не рассматривают.

Звонок в экстренную службу поступил днем, на место событий сразу выехали наряды полиции, бригады скорой помощи и пожарные. Помещение ресторана эвакуировали, но в ближайшее время предполагают снова открыть для посетителей.