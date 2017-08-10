СМИ: неизвестный "уборщик" проник в квартиру американца и навел там порядок

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Вернувшийся из поездки американец обнаружил, что за время его отсутствия кто-то проник в его квартиру в пригороде Вашингтона и прибрался в ней, но ничего не вынес, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Сообщения о незаконном проникновении поступили в местную полицию в понедельник. По данным полиции, по возвращении мужчина обнаружил, что квартира была убрана, некоторые вещи переставлены. Из квартиры ничего не пропало. По словам мужчины, домработницы у него нет.

В полиции заключили, что "мистический уборщик" проник в квартиру незаконно.

Информации о приметах подозреваемых в незаконном проникновении в квартиру пока не поступало.