Малайзийцу грозит 12 тысяч лет тюрьмы за изнасилование дочери

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Мужчине в Малайзии предъявлены обвинения в более чем 600 случаях изнасилования своей дочери: обвиняемому – если его признают виновным по всем пунктам – грозит более 12 тысяч лет тюрьмы, сообщает агентство Франс Пресс.

Как сообщается, суду потребовалось два дня, чтобы озвучить все 626 пунктов обвинения 36-летнему малайзийцу. "Подсудимый в очках, серой футболке и синих брюках был спокоен, когда суд зачитывал обвинения. Он не признал вины, и дело теперь будет рассмотрено в суде", — пишет агентство.

"Ему грозит тюремное заключение сроком более 12 тысяч лет", — рассказал агентству представитель государственного обвинителя Айми Сьяазвани.

По данным газеты New Straits Times, родители 15-летней девочки разведены, она проживала с отцом. Пострадавшая решила рассказать матери о насилии только когда узнала, что отец собирается забрать к себе ее сестер 9 и 11 лет.