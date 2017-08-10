Муравицкий попросил о помощи международные организации журналистов

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости. Житомирский журналист Василий Муравицкий, которого на Украине обвиняют в госизмене, попросил международные организации журналистов о помощи.

Первого августа СБ Украины задержала в Житомире журналиста Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.

"Линия защиты сейчас определяется… Я член Национального союза журналистов и международных организаций журналистов. Я прошу о поддержке и помощи", — сказал Муравицкий в интервью изданию "Страна.ua".

Также он отметил, что благодарен всем, кто ему оказывает поддержку.

Ранее международная организация "Репортеры без границ" (RSF) призвала к немедленному освобождению задержанных на Украине журналистов, в том числе Муравицкого. В Союзе журналистов России (СЖР) заявили, что обратятся в Международную федерацию журналистов.