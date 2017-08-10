Бельгиец пытался нелегально ввезти в Грецию сотни бриллиантов

АФИНЫ, 10 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Сотни контрабандных бриллиантов обнаружили греческие таможенники у бельгийца, который прибыл на Родос из турецкого города Мармарис, сообщает Афинское агентство новостей.

При досмотре таможенники вначале нашли два крупных бриллианта в багаже, а при личном досмотре выяснилось, что бельгиец спрятал в нижнем белье четыре упаковки, в которых было 19 бриллиантов среднего размера, 559 маленького, 58 украшений и 15 граммов гашиша.

Бельгиец арестован, в отношении него возбуждено дело и передан прокурору.