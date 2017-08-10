Опрос показал отношение американцев к делу о "российском вмешательстве"

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Большинство американцев не одобряют деятельность президента Дональда Трампа в связи с расследованием якобы имевшего место вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, только 31% относятся к его деятельности положительно, об этом свидетельствуют данные опроса компании SSRS, проведенного по заказу телеканала CNN.

По данным опроса, 59% опрошенных не одобряют то, как Трамп "ведет себя" в связи с расследованием.

Как свидетельствуют данные опроса, 60% американцев считают расследование "серьезным делом", которое должно расследоваться всесторонне, меньше половины опрошенных (38%) заявили, что расследование является попыткой дискредитировать Трампа как президента.

На вопрос компании о том, сможет ли спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер провести "тщательное расследование, свободное от внешнего влияния", 51% респондентов ответили утвердительно, 40% считают наоборот. Также большинство в 70% высказались за то, чтобы Мюллер выяснил, были ли у Трампа финансовые операции с Россией.

Опрос проводился по телефону с 3 по 6 августа среди 1018 американцев.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.