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В мире

Кувейт продолжит выдавать визы северокорейским рабочим

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (758)
15:5910.08.2017
0890
© РИА Новости / А. ИгнатовПерейти в фотобанкВид на город Эль-Кувейт. Архивное фотоВид на город Эль-Кувейт. Архивное фото
© РИА Новости / А. Игнатов
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Кувейт продолжит предоставлять визы рабочим из КНДР, чья заработная плата якобы помогает Пхеньяну в уклонении от международных санкций, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на правительство страны.

Мужчина с флагом КНДР в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Как говорится в заявлении, полученном в распоряжение агентства, Кувейт утверждает, что никогда не прекращал выдавать рабочие визы гражданам Северной Кореи, а также опроверг информацию из ранее опубликованного ежегодного доклада госдепа США, в котором приветствовалось то, что Кувейт предпринимает меры для сокращения присутствия северокорейских работников в стране.

Как отмечает агентство, в докладе госдепа также говорилось, что с 2008 года КНДР направила в Кувейт более четырех тысяч рабочих для принудительного труда на строительных проектах. Там также сообщалось, что Кувейт прекратил выдачу новых рабочих виз для работников из КНДР.

Министерство информации Кувейта направило агентству заявление органа власти, занимающегося вопросами трудовых ресурсов, в котором говорится, что в настоящее время в Кувейте находятся 6064 рабочих из КНДР. "Планов по высылке северокорейских рабочих нет, и Кувейт никогда так не делал", — говорится в заявлении.

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© AFP 2017 / Jung Yeon Je
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Как подчеркивает агентство, подобный ответ Кувейта свидетельствует о трудностях, с которыми сталкиваются США в попытке убедить страны Персидского залива сократить число рабочих из КНДР на крупных проектах, а также закрыть управляемые правительством страны рестораны в регионе. По мнению экспертов и аналитиков, полученные от этих предприятий средства помогают Пхеньяну строить ракеты, которые в настоящее время используются в качестве угрозы для территории Гуам и других частей США и их союзников.

Ранее, представляя в Вашингтоне ежегодный доклад госдепартамента США о борьбе с работорговлей в мире, госсекретарь Рекс Тиллерсон обвинил власти КНДР в создании трудовых лагерей за рубежом, в том числе в России и Китае. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что утверждения из доклада госдепа США о якобы принудительном труде граждан Северной Кореи в "трудовых лагерях КНДР" в России не имеют оснований.

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