Сукачев и Галанин попали в базу "Миротворца"

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости. Лидер группы "Бригада С" Гарик Сукачев, а также вокалист, гитарист и основатель группы "СерьГа" Сергей Галанин попали в базу скандального украинского сайта "Миротворец", сообщается на данном сайте.

Сукачев попал в базу сайта из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины, незаконной концертной деятельности" в Крыму. В начале августа музыкант выступил на фестивале ZBFest в Балаклаве.

Российский рок-музыкант, вокалист, гитарист и основатель групп "СерьГа", "Бригадиры" и "Гулливер" Сергей Галанин попал в базу "Миротворца" по той же причине.

Оба музыканта внесены в базу 10 августа.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной он опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович тогда назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".