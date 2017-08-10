На что жалуемся? Экзотические истории "давления" на американских дипломатов

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Профессия дипломата вполне может перейти в Соединенных Штатах в разряд вредных: в Москве, например, по словам "пострадавших", посольских работников избивают прямо на входе в дипмиссию, в их квартирах "хозяйничают" сотрудники российских спецслужб. А накануне в госдепартаменте США заявили, что ряд сотрудников американского посольства в Гаване подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов.
Надо признать, что американские дипломаты жаловались на "агрессию" со стороны Гаваны не одно десятилетие. Однако, как отмечает Washington Post, "травля" прекратилась после объявления экс-президентом США Бараком Обамой политики "разрядки" в отношении Кубы. "Дружбе" довольно скоро пришел конец: новый лидер Дональд Трамп отказался от политики нормализации. Тогда же, по словам издания, кубинские власти возобновили "преследование" представителей американского дипломатического корпуса, но теперь уже вышеописанными нестандартными способами.
"Ничего особенного"
Бывший заместитель генерального секретаря ООН, экс-замминистра иностранных дел РФ Сергей Орджоникидзе назвал сообщения об "акустической атаке" кубинских властей на американских дипломатов глупостью.
Что касается влияния работы этих приборов на свое здоровье, он пояснил, что он этого не почувствовал. "Я не проверял, может, и ухудшилось с возрастом", — сказал Орджоникидзе.
Он полагает, что подобные обвинения со стороны Вашингтона в адрес Гаваны вполне укладываются в рамках нынешней политики администрации США. "Они стараются как-то и фактически, и пропагандистски ужесточить свою политику, не более того", — считает Орджоникидзе.
Непростая жизнь дипломата
Сотрудники ФСБ, как пишет издание, покушаются и на здоровье представителей американского посольства: прошлым летом, по информации Washington Post, на служащего дипмиссии, предположительно, сотрудника ЦРУ, напал охранник диппредставительства. В Москве заявили, что дежуривший у посольства полицейский попросил у "подозрительного человека" документы. "Тот, вместо предъявления удостоверения, ударил постового локтем в лицо. В возникшей потасовке незнакомец оттолкнул сотрудника охраны и скрылся в посольстве", — пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркнул, что российская сторона сразу же попросила Вашингтон "конкретизировать претензии", однако "ничего не получили, даже имён "пострадавших"". "Проведённая российской стороной проверка показала, что в тот период времени американцы в петербургские медицинские учреждения не обращались. Если же они, паче чаяния, перебрали лишнего в гостиничном баре, то винить могут только себя", — отметил Рябков.
В стиле Голливуда
А во время избирательной кампании в США в прошлом году, по словам Захаровой, ФБР устроило "целую спецоперацию в стиле голливудских боевиков с блокированием на дороге автомобиля сотрудника нашего генерального консульства". "Остановили машину и начали "внушать", что на голосование нельзя не только смотреть, о нем нельзя даже думать", — рассказала официальный представитель российского МИД.