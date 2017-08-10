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В мире

На что жалуемся? Экзотические истории "давления" на американских дипломатов

13:3410.08.2017
(обновлено: 13:53 10.08.2017)
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© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. Архивное фотоКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Профессия дипломата вполне может перейти в Соединенных Штатах в разряд вредных: в Москве, например, по словам "пострадавших", посольских работников избивают прямо на входе в дипмиссию, в их квартирах "хозяйничают" сотрудники российских спецслужб. А накануне в госдепартаменте США заявили, что ряд сотрудников американского посольства в Гаване подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов.

Посольство России в США. Архивное фото
© Flickr / Adam Fagen
"Обмен уколами": посольство объяснило высылку дипломатов США из России
Ссылаясь на нескольких высокопоставленных представителей госдепа, телеканал CNN сообщил, что подобное "ненадлежащее обращение", из-за чего некоторые сотрудники дипмиссии имеют проблемы со здоровьем, продолжаются с конца 2016 года. Кубинские власти свою причастность к "атакам" отрицают. По данным телеканала, ситуацией уже заинтересовалось ФБР.

Надо признать, что американские дипломаты жаловались на "агрессию" со стороны Гаваны не одно десятилетие. Однако, как отмечает Washington Post, "травля" прекратилась после объявления экс-президентом США Бараком Обамой политики "разрядки" в отношении Кубы. "Дружбе" довольно скоро пришел конец: новый лидер Дональд Трамп отказался от политики нормализации. Тогда же, по словам издания, кубинские власти возобновили "преследование" представителей американского дипломатического корпуса, но теперь уже вышеописанными нестандартными способами.

"Ничего особенного"

Бывший заместитель генерального секретаря ООН, экс-замминистра иностранных дел РФ Сергей Орджоникидзе назвал сообщения об "акустической атаке" кубинских властей на американских дипломатов глупостью.

Смысл санкций без пропаганды
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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В то же время он признал, что методы работы в отношении дипломатов могут быть различными. Он рассказал, что в ходе своей работы за рубежом сам сталкивался с тем, что в отношении дипкорпуса применялись радиоэлектронные средства. "Ничего такого особого здесь нет. Мы работали в здании, на здание были направлены соответствующие американские электронные средства прослушивания, которые создавали электронное поле, очень вредное для человека", — рассказал РИА Новости бывший дипломат.

Что касается влияния работы этих приборов на свое здоровье, он пояснил, что он этого не почувствовал. "Я не проверял, может, и ухудшилось с возрастом", — сказал Орджоникидзе.

Он полагает, что подобные обвинения со стороны Вашингтона в адрес Гаваны вполне укладываются в рамках нынешней политики администрации США. "Они стараются как-то и фактически, и пропагандистски ужесточить свою политику, не более того", — считает Орджоникидзе.

Непростая жизнь дипломата

Посольство России в США. Вашингтон
© Flickr / Adam Fagen
Эксперт о ситуации с дипломатами: США не ожидали от РФ столь масштабных мер
Нелегко живется американским дипломатам, по их словам, не только на Острове Свободы: поистине к "нечеловеческому обращению" с сотрудниками посольства США прибегают в России. Издание Washington Post год назад рассказало: мало того, что российские спецслужбы установили слежку за американскими дипломатами и их семьями, так они еще и в дома их вламывались и "переставляли мебель"! А один дипломат, по данным газеты, даже сообщил, что незваный гость справил нужду "на ковер у него в гостиной".

Сотрудники ФСБ, как пишет издание, покушаются и на здоровье представителей американского посольства: прошлым летом, по информации Washington Post, на служащего дипмиссии, предположительно, сотрудника ЦРУ, напал охранник диппредставительства. В Москве заявили, что дежуривший у посольства полицейский попросил у "подозрительного человека" документы. "Тот, вместо предъявления удостоверения, ударил постового локтем в лицо. В возникшей потасовке незнакомец оттолкнул сотрудника охраны и скрылся в посольстве", — пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сотрудник посольства США
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Зуб за зуб, а за зуб еще зуб. Чем ответят США на высылку дипломатов из РФ
Коварные российские спецслужбы, по версии источников "Радио свобода", ко всему прочему еще и отравители: по информации СМИ, два американских чиновника с дипломатическими паспортами были предположительно отравлены в Санкт-Петербурге осенью 2015 года, куда они приехали на конференцию по борьбе с коррупцией. Согласно версии Вашингтона, пострадавшим дали приводящий к обездвиживанию препарат. По данным издания, вещество находилось в напитках, которые они выпили в баре гостиницы. Когда же одного из пострадавших доставили в больницу для диагностики, в здании, по утверждению СМИ, пропало электричество.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркнул, что российская сторона сразу же попросила Вашингтон "конкретизировать претензии", однако "ничего не получили, даже имён "пострадавших"". "Проведённая российской стороной проверка показала, что в тот период времени американцы в петербургские медицинские учреждения не обращались. Если же они, паче чаяния, перебрали лишнего в гостиничном баре, то винить могут только себя", — отметил Рябков.

В стиле Голливуда

Здание посольства США в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мнение о словах Тиллерсона: США в дипотношениях используют "закон джунглей"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, рассказал о серьезных проблемах, с которыми сталкиваются сотрудники посольства РФ в Вашингтоне. По его словам, американские спецслужбы неоднократно пытались завербовать российских дипломатов, в том числе второго человека в посольстве – советника-посланника. Зачастую, как отметил Лавров, американские спецслужбы маскировались, переодеваясь в женскую одежду. Министр сообщил и о другом случае, когда "дипломату старшего звена" засунули в машину десять тысяч долларов с предложением о сотрудничестве. Лавров отметил, что эти деньги были "оприходованы бухгалтерией" и "сейчас работают на благо российского государства".

А во время избирательной кампании в США в прошлом году, по словам Захаровой, ФБР устроило "целую спецоперацию в стиле голливудских боевиков с блокированием на дороге автомобиля сотрудника нашего генерального консульства". "Остановили машину и начали "внушать", что на голосование нельзя не только смотреть, о нем нельзя даже думать", — рассказала официальный представитель российского МИД.

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