Экс-министр объединения Южной Кореи призвал США прекратить конфликт с КНДР

ТОКИО, 10 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Бывший министр по делам национального воссоединения Южной Кореи Лим Дон Вон призвал США прекратить угрозы в адрес КНДР и начать урегулирование ситуации вокруг ядерной и ракетной программ Пхеньяна мирным путем через диалог, передало в четверг информационное агентство Рёнхап.

"США следует воздержаться от агрессивных военных угроз, которые могут привести к войне, и приступить к мирному урегулированию проблемы путем диалога и переговоров", — приводит агентство слова Лим Дон Вона из его выступления на одной из конференций в Сеуле.

"Северокорейская ядерная проблема это продукт конфронтации между США и Северной Корей. Пока США не приложат усилия для устранения отношений враждебности с Северной Кореей, решить ядерный вопрос будет трудно", — подчеркнул бывший министр, который занимался вопросами налаживания отношений с КНДР в самом начале 2000-х годов.

На днях северокорейское правительство подтвердило, что КНДР не будет обсуждать ядерный вопрос на Корейском полуострове до тех пор, пока сохраняются угроза и враждебность со стороны США.

Северная Корея опасается угрозы со стороны Америки и усиленно форсирует создание межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, надеясь, что это поможет ей избежать участи Ирака. Однако тем самым КНДР нарушает режим нераспространения ядерного оружия, навлекая на себя все новые санкции со стороны СБ ООН.