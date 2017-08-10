МИД Украины заявляет, что не обсуждает с Западом поездки Саакашвили

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины не обсуждает с иностранными партнерами перемещения бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которого лишили украинского гражданства, заявил директор департамента политики и коммуникаций МИД Алексей Макеев.

Во вторник Саакашвили пожаловался, что глава МИД Украины Павел Климкин "вместо того, чтобы заниматься делом, целыми днями звонит во все страны", куда экс-президент "приезжал или собирается ехать, с претензиями".

"МИД занимается тем, что постоянно встречается с иностранными коллегами, но приоритетом во внешней политике перемещение одного конкретно гражданина не является. Соответственно, таких разговор министр иностранных дел или кто-то из МИД Украины не ведет. Тем более, кто может знать, где завтра этот гражданин может оказаться", — сказал Макеев в эфире телеканала ZIK.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу и Литву.

Ранее Погранслужба Украины заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны. Издание "Украинская права" со ссылкой на свои источники в Генпрокуратуре сообщило, что Саакашвили выдадут Грузии, если будет новый запрос о его экстрадиции.