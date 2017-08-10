МИД Украины заявляет, что не обсуждает с Западом поездки Саакашвили

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины не обсуждает с иностранными партнерами перемещения бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которого лишили украинского гражданства, заявил директор департамента политики и коммуникаций МИД Алексей Макеев.
"МИД занимается тем, что постоянно встречается с иностранными коллегами, но приоритетом во внешней политике перемещение одного конкретно гражданина не является. Соответственно, таких разговор министр иностранных дел или кто-то из МИД Украины не ведет. Тем более, кто может знать, где завтра этот гражданин может оказаться", — сказал Макеев в эфире телеканала ZIK.
Ранее Погранслужба Украины заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны. Издание "Украинская права" со ссылкой на свои источники в Генпрокуратуре сообщило, что Саакашвили выдадут Грузии, если будет новый запрос о его экстрадиции.