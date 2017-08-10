В Бахрейне заявили, что не смягчали ограничения на полеты из Катара

ДУБАЙ, 10 авг — РИА Новости. Бахрейн не смягчал ограничения на полеты самолетов из Катара через его воздушное пространство, сообщили в четверг РИА Новости в управлении по делам гражданской авиации министерства транспорта и телекоммуникаций Бахрейна.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что Бахрейн и ОАЭ по указанию Международной организации гражданской авиации (ИКАО) ослабили ограничения на пролет катарских самолетов через контролируемое ими воздушное пространство.

"Хотим отметить, что недавние сообщения в новостях и социальных сетях о смягчении Бахрейном ограничений на пролет в его воздушном пространстве зарегистрированных в Катаре самолетов неверны, и королевство Бахрейн по-прежнему придерживается решения, принятого совместно Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом и Бахрейном, о закрытии его воздушного пространства для катарских самолетов", — говорится в комментарии управления, поступившем в РИА Новости по электронной почте.

На прошлой неделе на чрезвычайном заседании исполкома ИКАО в Монреале рассматривалась жалоба Катара, который потребовал от четырех стран, устроивших его воздушную блокаду, придерживаться Чикагской конвенции о полетах гражданской авиации, после чего, по сообщению Генерального управления гражданской авиации Катара, были открыты воздушные коридоры над международными водами в Персидском заливе. По информации СМИ, еще большее ослабление ограничений на полеты катарских авиакомпаний ожидается 17 августа.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, в том числе воздушное, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Они запретили самолетам катарской авиакомпании пересекать воздушное пространство своих стран и совершать туда полеты, распространив запреты на полеты в Катар и на свои авиакомпании.