В Бахрейне заявили, что не смягчали ограничения на полеты из Катара

ДУБАЙ, 10 авг — РИА Новости. Бахрейн не смягчал ограничения на полеты самолетов из Катара через его воздушное пространство, сообщили в четверг РИА Новости в управлении по делам гражданской авиации министерства транспорта и телекоммуникаций Бахрейна.
"Хотим отметить, что недавние сообщения в новостях и социальных сетях о смягчении Бахрейном ограничений на пролет в его воздушном пространстве зарегистрированных в Катаре самолетов неверны, и королевство Бахрейн по-прежнему придерживается решения, принятого совместно Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом и Бахрейном, о закрытии его воздушного пространства для катарских самолетов", — говорится в комментарии управления, поступившем в РИА Новости по электронной почте.
На прошлой неделе на чрезвычайном заседании исполкома ИКАО в Монреале рассматривалась жалоба Катара, который потребовал от четырех стран, устроивших его воздушную блокаду, придерживаться Чикагской конвенции о полетах гражданской авиации, после чего, по сообщению Генерального управления гражданской авиации Катара, были открыты воздушные коридоры над международными водами в Персидском заливе. По информации СМИ, еще большее ослабление ограничений на полеты катарских авиакомпаний ожидается 17 августа.