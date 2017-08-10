В Совфеде рассказали, что удерживает США от удара по КНДР

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Лишь возможная ответная реакция Пхеньяна останавливает США от удара по площадкам в КНДР, осуществляющим ракетные пуски, считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники в вооруженных силах сообщил, что министерство обороны США подготовило план превентивного удара по площадкам, с которых совершаются ракетные пуски в КНДР, на случай, если американский президент Дональд Трамп издаст соответствующий указ.

"Ответная реакция Пхеньяна — единственное, что, на мой взгляд, останавливает американцев. Северокорейская ракета вряд ли долетит до основной территории США, но их союзникам точно придется туго, и основной удар с катастрофическими последствиями будет нанесен по Южной Корее", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По словам сенатора, для ударов КНДР по территории Южной Кореи даже не понадобятся ракеты, поскольку Пхеньян располагает мощным артиллерийским парком, подавляющая часть которого размещена на границе с Южной Кореей – в 24 километрах от Сеула.

"Очень сильно сомневаюсь, что США сумеют одномоментно "накрыть" все военные объекты КНДР, сведя тем самым к минимуму возможность нанесения ответного разрушительного удара", — сказал сенатор.

Он считает, что вероятность "горячей войны" в регионе возрастает с каждым днем, поскольку, судя по всему, Пхеньян не собирается прекращать ракетные запуски.

"Самое худшее может произойти, если очередная ракета залетит куда-нибудь не туда. Технические возможности Северной Кореи не настолько совершенны, чтобы гарантированно исключить случайность. И тогда американцы, наплевав на последствия, не станут больше ждать", — сказал Клинцевич.

Парламентарий призвал начать политический диалог для урегулирования северокорейской проблемы, поскольку это единственный способ избежать военного столкновения.