В Турции рассказали о визите немецких депутатов на авиабазу НАТО в Конье

АНКАРА, 10 авг — РИА Новости, Алена Палажченко. Визит немецких парламентариев на авиабазу НАТО в Конье согласован и состоится 8 сентября, идет проработка деталей, говорится в полученном в четверг РИА Новости сообщении МИД Турции.

"Относительно визита немецких парламентариев на базу НАТО в Конье — идет согласование деталей между обоими министрами, а также на уровне генсека НАТО. Визит с участием высокопоставленного представителя НАТО запланирован на 8 сентября", — говорится в сообщении.

В июле генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность по поводу решения турецких властей отложить визит. Опасения НАТО связаны с возможным выводом немецких войск с базы в Конье, который может повлиять на уровень поддержки международной коалиции по борьбе с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) со стороны альянса. Как отмечает телеканал, эти опасения заставили НАТО занять активную посредническую позицию между Германией и Турцией.

Девятого июля начался вывод немецкого воинского контингента с авиабазы "Инджирлик" в Турции. На базе находились почти 260 военнослужащих бундесвера, которые обслуживали полеты ударно-разведывательных истребителей "Торнадо" и самолетов-заправщиков в рамках миссии коалиции.