Мэр Сеула заявил о готовности в подходящее время посетить Пхеньян

ТОКИО, 10 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Мэр Сеула Пак Вон Сун объявил в четверг, что намерен посетить Пхеньян "в подходящее время", чтобы помочь воссоединению Кореи, передало информационное агентство Рёнхап.

"В подходящее время я хочу посетить Пхеньян и послужить воссоединению", — приводит агентство слова мэра, выступившего на одной из конференций в Сеуле.

Пак Вон Сун вместе с тем осудил ядерные и ракетные разработки КНДР и угрозу нанести удар по американским базам на Гуаме.

"Несмотря на это, следует прилагать активные усилия для продвижения прежде всего принципов разрядки напряженности и мира на Корейском полуострове", — сказал мэр Сеула.

По его словам, хотя основная роль принадлежит центральному правительству Республики Корея в вопросах отношений с КНДР, городские власти также могут внести свой вклад. "Муниципальные власти Сеула подготовили предложения по широкомасштабному сотрудничеству с Пхеньяном, и они будут лежать в ящике стола, пока когда-нибудь, по ситуации, они не понадобятся", — пояснил Пак Ван Сун.

В настоящее время отношения между двумя корейскими государствами не могут сдвинуться с мертвой точки из-за острой конфронтации между КНДР и США. Сеул вынужден следовать за Вашингтоном согласно взаимным обязательствам по безопасности.

Северная Корея опасается угрозы со стороны Америки и усиленно форсирует создание межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, надеясь, что это поможет избежать участи Ирака. Однако тем самым КНДР нарушает режим нераспространения ядерного оружия, навлекая на себя все новые санкции со стороны СБ ООН.