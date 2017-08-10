Осужденный за коррупцию экс-премьер Молдавии подал жалобу в ЕСПЧ

КИШИНЕВ, 10 авг – РИА Новости. Адвокаты экс-премьера Молдавии Владимира Филата, осужденного на девять лет за коррупцию, объявили в четверг, что их клиент подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Сторона обвинения требовала приговорить Филата к 19 годам тюрьмы, адвокаты настаивали на освобождении, в конце февраля на закрытом заседании Высшей судебной палаты судейская коллегия признала это требование необоснованным. Таким образом, судьи оставили в силе решение первой инстанции, постановившей в конце июня 2016 года приговорить бывшего главу кабмина к девяти годам тюрьмы. Соответствующий приговор, как ранее заявляли в Генпрокуратуре, был вынесен после того, как прокуроры доказали виновность Филата в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции в деле о краже в Banca de Economii (Сбербанке Молдавии).

"Адвокатская контора "Попа и Ассоциация" (Popa si Asociatii — ред.) объявляет, что Владимир Филат подал жалобу в Европейский суд по правам человеком (ЕПСЧ). Решение обратиться в ЕСПЧ было принято Владимиром Филатом в связи с незаконным приговором, которые вынесли молдавские судьи", — говорится в сообщении адвокатов на странице компании в Facebook.

Филат должен будет отбывать наказание в тюрьме закрытого типа в Липканах (север Молдавии, недалеко от границы с Румынией). Пока он содержится в тюрьме №13 в Кишиневе. Как ранее заявляли прокуроры, Филат проходит подозреваемым и по другим статьям обвинения.