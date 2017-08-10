МЮНХЕН, 10 авг — РИА Новости. Президент и главный исполнительный директор концерна Siemens AG Джо Кэзер (Joe Kaeser) считает, что было бы неправильно из-за скандала с турбинами в Крыму относиться с подозрением в целом к России, где у немецкой компании много надежных партнеров, например, "Газпром", "Новатэк", РЖД.

"Было бы неправильным ко всей стране автоматически относиться с подозрением, — стране, где у нас много верных, надежных и ключевых клиентов, таких как "Газпром", "Новатэк", Российские железные дороги и другие. В сложившейся ситуации необходимо проявлять сдержанность, что мы делаем и будем делать в дальнейшем", — сообщил Кэзер журналистам.

Ранее Siemens сообщил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens также заявил о намерении разорвать лицензионные соглашения с компаниями РФ по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими госкомпаниями.

Евросоюз ранее в августе включил трех человек и три юрлица из РФ в список индивидуальных санкций по Украине в связи со скандалом вокруг поставок турбин Siemens в Крым.

В список попали замминистра энергетики РФ Андрей Черезов и глава департамента Минэнерго Евгений Грабчак, ОАО и ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО с 2016 года в процедуре банкротства), их гендиректор Сергей Топор-Гилка и ЗАО "Интеравтоматика".

"Технопромэкспорт" строит в Крыму две теплоэлектростанции (ТЭС) мощностью по 470 МВт. Пуск первых двух блоков мощностью по 235 МВт планируется в первом квартале 2018 года.

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