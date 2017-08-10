КИЕВ, 10 авг — РИА Новости. Генпрокуратура Украины завела уголовное дело на должностных лиц НАК "Нафтогаз Украины", предположительно, по факту увольнения 1 августа Игоря Бурака с должности вице-президента — главного инженера "Укртрансгаза", сообщило в четверг интернет-издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник в генпрокуратуре.

"Четвертого августа департаментом по расследованию особо тяжких преступлений в сфере экономики Генеральной прокуратуры открыто уголовное производство против должностных лиц НАК "Нафтогаз Украины". Он (источник — ред.) не уточнил фамилий фигурантов дела, пояснив только, что они подозреваются в нарушении двух статей УК: №172 (грубое нарушение законодательства о труде) и №364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Сообщается, что в рамках этого дела 9 августа генпрокуратура затребовала у "Нафтогаза" список документов.

"Для выяснения обстоятельств, имеющих значение для уголовного производства, просим предоставить заверенные копии действующего устава "Нафтогаза"; журнала входа/выхода в центральный офис компании за 18 и 21 июля 2017 года", — говорится в запросе генпрокуратуры в адрес "Нафтогаза", которым располагает "Экономическая правда".

Кроме того, по данным издания, генпрокуратура затребовала табель учета рабочего времени главы НАК Андрея Коболева и других руководителей компании.

По данным издания, уголовное дело "открыто по факту увольнения 1 августа Игоря Бурака с должности вице-президента — главного инженера ПАО "Укртрансгаз".