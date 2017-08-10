На юге Франции эвакуировали около 400 человек из-за пожара

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Не менее 400 человек эвакуированы на юге Франции из-за природного пожара площадью около 500 гектаров, сообщает телеканал BFMTV.
Как сообщается, пожар начался во второй половине дня в среду в 40 километрах к западу от города Монпелье. После этого местные власти приняли решение превентивно эвакуировать около 400 человек из кемпинга и жилых домов, расположенных в непосредственный близости к очагу возгорания.
На борьбу с огнем было направлено около 300 сотрудников пожарных служб, в тушении были задействованы шесть вертолетов и несколько пожарных самолетов. К 20.45 (21.45 мск) распространение огня удалось "фиксировать", поясняет телеканал.
О жертвах или пострадавших не сообщается.
500 hectares brûlés et 400 personnes évacuées dans l'Hérault https://t.co/Shek5Khlwo pic.twitter.com/4sJOoOD3Ep— BFMTV (@BFMTV) 9 августа 2017 г.