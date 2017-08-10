На юге Франции эвакуировали около 400 человек из-за пожара

Пожарные во время тушения лесного пожара во Франции. Архивное фото

Пожарные во время тушения лесного пожара во Франции. Архивное фото

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Не менее 400 человек эвакуированы на юге Франции из-за природного пожара площадью около 500 гектаров, сообщает телеканал BFMTV.

Как сообщается, пожар начался во второй половине дня в среду в 40 километрах к западу от города Монпелье. После этого местные власти приняли решение превентивно эвакуировать около 400 человек из кемпинга и жилых домов, расположенных в непосредственный близости к очагу возгорания.

На борьбу с огнем было направлено около 300 сотрудников пожарных служб, в тушении были задействованы шесть вертолетов и несколько пожарных самолетов. К 20.45 (21.45 мск) распространение огня удалось "фиксировать", поясняет телеканал.

О жертвах или пострадавших не сообщается.