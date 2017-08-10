Россия оценила идею Таиланда открыть центр АСЕАН по кибербезопасности

БАНГКОК, 10 авг — РИА Новости. Москва считает важной и актуальной идею Бангкока открыть в Таиланде центр АСЕАН по кибербезопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Таиланд сообщил о планах, инициативе премьер-министра о том, чтобы в Таиланде открыть центр АСЕАН по кибербезопасности. Мы считаем эту инициативу важной, актуальной и соответствующие структуры России будут заинтересованы в установлении контактов с таким центром ", — сказал он по итогам переговоров с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем.