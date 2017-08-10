Лавров заявил, что межправкомиссия РФ и Таиланда состоится до конца года

БАНГКОК, 10 авг — РИА Новости. Межправительственная комиссия России и Таиланда состоится до конца года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы договорились провести межправкомиссию до конца года… В рамках подготовки к этому заседанию состоятся встречи рабочих групп по сельскому хозяйству, туризму", — сказал он по итогам переговоров с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем.

Лавров отметил, что Россия и Таиланд довольны взаимодействием в инвестиционной сфере, тайские компании работают в России и российские в Таиланде.

Глава МИД РФ сообщил, что есть целый ряд игроков на рынке, которые заинтересованы вкладывать в экономику Таиланда.

Говоря о туризме, министры на встрече отметили, что растёт поток российских туристов в Таиланде. "Скоро мы достигнем рекордного уровня в 1 миллион 600 человек", — отметил он.

Лавров сообщил также, что в ходе переговоров были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества в военно-технической сфере. В частности, в этом году планируется провести заседание рабочей группы по ВТС.