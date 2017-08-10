Сеул обещает заставить Пхеньян заплатить "суровую" цену в случае нападения

ТОКИО, 10 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Объединенный комитет начальников штабов южнокорейской армии обнародовал заявление с резкими предупреждениями в адрес КНДР, передает агентство Рёнхап.

В заявлении говорится, что если КНДР проигнорирует предупреждение и продолжит провокации в отношении Южной Кореи и США, "она столкнется с сильным и решительным возмездием со стороны союзников".

В четверг командование стратегических сил Корейской народной армии заявило о проработке плана одновременного удара четырьмя ракетами "Хвасон-12" по району в 30-40 километрах от острова Гуам, где расположены американские военные базы. Сообщалось также, что ракеты пролетят над тремя японскими префектурами. Кроме того, в заявлении утверждается, что план будет доработан к середине августа и представлен на рассмотрение Ким Чен Ына. После этого военные будут готовы осуществить его в любой момент после получения приказа главнокомандующего.