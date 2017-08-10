Губернатор Гуама уверен, что США защитят остров от КНДР

ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Губернатор Гуама Эдди Калво в среду выразил уверенность в том, что США защитят остров от угроз со стороны КНДР.

"У меня было достаточно брифингов с военными. Гуам и другие американские территории будут защищены", — сказал он в эфире телекомпании Fox News.

Калво подчеркнул, что "гражданские власти Гуама сотрудничают с военным командованием (США) в регионе, чтобы быть готовыми к любому развитию событий".

Отношения США и КНДР серьезно обострились в последние сутки — Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.

На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.