СМИ: лидеру КНДР через несколько дней представят план атаки на базу США

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Северокорейские военные намерены к середине августа представить лидеру КНДР Ким Чен Ыну подробный план по возможной ракетной атаке на американскую военную базу Гуам, передает агентство Рёнхап со ссылкой на заявление военных.

"План по атаке на Гуам будет тщательно изучен и скорейшим образом проработан с тем, чтобы передать его главнокомандующему Ким Чен Ыну", — цитирует агентство заявление военных КНДР, распространенное Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Согласно заявлению, стратегические силы КНДР "серьезно изучают план по охватывающему удару по Гуаму при помощи одновременного пуска четырех баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12" с тем, чтобы удержать вражеские силы на двух крупных базах на Гуаме и вынести важное предупреждение США".

Отношения США и КНДР серьезно обострились в последние сутки — Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.

На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.

КНДР в июле провела два испытания баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными. По данным военных РФ, выпущенные КНДР баллистические ракеты были средней дальности. КНДР, в свою очередь, оба раза заявляла об успешном проведении пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Совет безопасности ООН в минувшую субботу единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.