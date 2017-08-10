Помощник Трампа призвал КНДР не испытывать США на прочность

ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Помощник президента США Себастьян Горка в среду назвал свою страну "гипердержавой" и призвал КНДР не испытывать на прочность нынешнюю администрацию страны.

На телеканале Fox News ведущие попросили Горку прокомментировать сообщение президента США Дональда Трампа в Twitter, где тот заявил, что ядерный арсенал страны мощнее, чем когда бы то ни было, и выразил надежду на то, что его не придется использовать.

Горка пояснил, что данные слова были адресованы КНДР. "Не испытывайте американцев, не испытывайте Дональда Трампа", — сказал помощник американского президента.

По его словам, США "являются не просто супердержавой". "Теперь мы — гипердержава, и сигнал очевиден: не испытывайте этот Белый дом", — сказал он.

Отношения США и КНДР серьезно обострились в последние сутки — Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.