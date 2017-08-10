КНДР считает, что на Трампа может повлиять только "абсолютная сила"

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Пхеньян считает невозможным диалог с президентом США Дональдом Трампом, считая его человеком, "на которого может повлиять только абсолютная сила", передает агентство Франс Пресс.

"Здравый диалог невозможен с таким безрассудным человеком, только абсолютная сила может повлиять на него", — цитирует агентство заявление представителя армии КНДР, распространенное Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Отношения США и КНДР серьезно обострились в последние сутки — Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.