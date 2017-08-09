Экс-кандидат в президенты США призналась в порче имущества на митинге

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Бывший кандидат в президенты США от Зеленой партии Джилл Стайн признала себя виновной по обвинению в нанесении ущерба чужому имуществу во время акции протеста против строительства части трубопровода Dakota Access в сентябре прошлого года, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Суд принял признание вины от Стайн, и в рамках сотрудничества со следствием снял с бывшего кандидата в президенты обвинение в незаконном проникновении на чужую территорию. Согласно решению суда, политик будет около шести месяцев находиться под административным надзором и должна будет возместить судебные расходы на сумму 250 долларов.

Таким образом, как отмечает агентство, согласившись на сделку со следствием, экс-кандидат в президенты США избежала возможного тюремного заключения. По двум предъявленным обвинениям ей грозило наказание в виде двух месяцев тюрьмы и штрафа в размере трех тысяч долларов.

Власти штата Северная Дакота предъявили политику обвинения в причинении ущерба и незаконном проникновении на чужую территорию в сентябре прошлого года. Стайн обвиняли в том, что она нанесла краску на строительное оборудование во время акции протеста против строительства части трубопровода Dakota Access. Как ранее сообщила представитель политика, активисты пригласили ее оставить свое послание на месте проведения акции, и она написала красной краской фразу "Я соглашаюсь с этим посланием" на ковше бульдозера.

Проект строительства нефтепровода Dakota Access стоимостью 3,8 миллиарда долларов столкнулся с сильным сопротивлением племени сиу и экологических активистов, опасавшихся, что он может негативно сказаться на качестве питьевой воды и привести к "осквернению священных земель" индейцев. В результате протестов и столкновений с правоохранительными органами за несколько месяцев было арестовано более 700 человек.

В декабре 2016 года власти США пошли навстречу протестам и согласились пересмотреть маршрут трубы. Однако в январе президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении строительства нефтепровода.