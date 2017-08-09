Сложные сутки для Китая: два мощных землетрясения, сотни пострадавших

Главное за 9 августа 2017 года (11)

Люди спят на улице после землетрясения в провинции Сычуань

Люди спят на улице после землетрясения в провинции Сычуань

ПЕКИН, 9 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Два мощных разрушительных землетрясения потрясли западные регионы Китая за последние сутки с разницей в 12 часов, в результате бедствия погибли 19 человек, около 300 пострадали.

Первое землетрясение магнитудой 7 произошло во вторник вечером в популярном туристическом месте в районе Национального парка Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань, именно большое скопление людей и гористая местность привели к 19 жертвам и почти 300 пострадавшим.

Второе землетрясение магнитудой 6,6 произошло утром в среду в Боро-Тала-Монгольском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района, несмотря на несколько сильных афтершоков, жертв в этом случае удалось избежать благодаря тому, что эта местность плохо заселена. Число пострадавших по последним данным составило 34 человека.

Трагедия в Сычуани

Провинция Сычуань часто подвергается воздействию различных стихийных бедствий, включая наводнения и землетрясения. Крупнейшая трагедия произошла здесь в мае 2008 года, когда мощное землетрясение магнитудой 7,9 унесло жизни почти 80 тысяч человек.

После основного толчка во вторник последовали более 1,3 тысячи афтершоков, это землетрясение вызвало значительные разрушения. Власти Китая пока не сообщали о нанесенном ущербе, однако, судя по кадрам телерепортажей, он огромен.

К настоящему моменту известно, что Государственный комитет по развитию и реформам Китая в среду выделил из центрального бюджета 60 миллионов юаней (8,9 миллиона долларов) на ликвидацию разрушений и восстановительные работы, а министерство финансов выделило 100 миллионов юаней (14,9 миллиона долларов) для компенсаций пострадавшим.

Спасательная операция

Завалы из камней, поваленные деревья, разбитые машины, разрушенные здания и ограждения, толпы испуганных людей на площадях и улицах населенных пунктов, раненые на носилках, заполненные больницы – такую картину можно наблюдать на фотографиях в соцсетях.

Власти развернули крупномасштабную поисково-спасательную операцию, которая осложняется труднопроходимым рельефом, крупными каменными завалами, опасностью повторения толчков.

В поисках и работах по ликвидации последствий бедствия принимают участие не только спасатели и медики. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила 1285 военнослужащих, 90 транспортных средств и 9 самолетов для помощи в ликвидации последствий бедствия. Также на месте работают 1,3 тысячи представителей вооруженной полиции КНР, около 2 тысяч пожарных, свыше 40 собак.

Глава МЧС России Владимир Пучков в среду отправил телеграмму министру гражданской администрации Китая Хуан Шусяню, в которой выразил соболезнования и предложил помощь российских спасателей.

Плохое время для туризма

Национальный парк Цзючжайгоу является очень популярны местом в провинции, он находится в списке мирового наследия ЮНЕСКО. Ежегодно сюда приезжают сотни тысяч человек, во вторник парк посетили более 35 тысяч туристов.

Так как Цзючжайгоу расположен в горной удаленной местности, туристы предпочитают оставаться на ночь в отелях в непосредственной близости к парку, именно это послужило причиной того, что понадобилась настолько масштабная эвакуация.

Власти эвакуировали из пострадавших районов более 60 тысяч туристов, туристические агентства по всей стране сообщают о массовой отмене туров и приостановке бронирований на ближайшие даты.

Министерство иностранных дел Китая проинформировало, что среди пострадавших были несколько иностранцев, при этом их гражданство не уточнялось. Агентство Синьхуа в свою очередь сообщило, что среди пострадавших – граждане Франции и Канады.

Российское посольство в Пекине после тщательной проверки сообщило, что россиян среди пострадавших нет, также подчеркивалось, что, по официальным данным, в день трагедии граждан РФ в районе бедствия не было.

Для ожидающих эвакуации туристов были созданы несколько небольших палаточных лагерей, где им выдают одеяла, пищу, воду и предметы первой необходимости.