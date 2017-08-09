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В мире

Сложные сутки для Китая: два мощных землетрясения, сотни пострадавших

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Главное за 9 августа 2017 года (11)
19:2709.08.2017
(обновлено: 19:28 09.08.2017)
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© REUTERS / StringerЛюди спят на улице после землетрясения в провинции СычуаньЛюди спят на улице после землетрясения в провинции Сычуань
© REUTERS / Stringer

ПЕКИН, 9 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Два мощных разрушительных землетрясения потрясли западные регионы Китая за последние сутки с разницей в 12 часов, в результате бедствия погибли 19 человек, около 300 пострадали.

Спасатели на месте схода селя в провинции Сычуань в Китае. 8 августа 2017
© AFP 2017 / Stringer
МЧС предложило помощь Китаю в ликвидации последствий землетрясения

Первое землетрясение магнитудой 7 произошло во вторник вечером в популярном туристическом месте в районе Национального парка Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань, именно большое скопление людей и гористая местность привели к 19 жертвам и почти 300 пострадавшим.

Второе землетрясение магнитудой 6,6 произошло утром в среду в Боро-Тала-Монгольском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района, несмотря на несколько сильных афтершоков, жертв в этом случае удалось избежать благодаря тому, что эта местность плохо заселена. Число пострадавших по последним данным составило 34 человека.

Трагедия в Сычуани

Провинция Сычуань часто подвергается воздействию различных стихийных бедствий, включая наводнения и землетрясения. Крупнейшая трагедия произошла здесь в мае 2008 года, когда мощное землетрясение магнитудой 7,9 унесло жизни почти 80 тысяч человек.

Вид на Новосибирск. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Отголоски китайского землетрясения дошли до Новосибирска

После основного толчка во вторник последовали более 1,3 тысячи афтершоков, это землетрясение вызвало значительные разрушения. Власти Китая пока не сообщали о нанесенном ущербе, однако, судя по кадрам телерепортажей, он огромен.

К настоящему моменту известно, что Государственный комитет по развитию и реформам Китая в среду выделил из центрального бюджета 60 миллионов юаней (8,9 миллиона долларов) на ликвидацию разрушений и восстановительные работы, а министерство финансов выделило 100 миллионов юаней (14,9 миллиона долларов) для компенсаций пострадавшим.

Последствия землетрясения на юго-западе Китая
© REUTERS / CNS/Chen YunhuaЗемлетрясение магнитудой 7 баллов произошло в 21.19 по местному времени в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе китайской провинции Сычуань.Военные работают в районе землетрясения в китайской провинции Сычуань
© REUTERS / CNS/Chen Yunhua
Землетрясение магнитудой 7 баллов произошло в 21.19 по местному времени в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе китайской провинции Сычуань.
© AFP 2017 / StringerСейсмологи зафиксировали около 770 афтершоков после землетрясения.Ситуация после землетрясения в провинции Сычуань, Китай
© AFP 2017 / Stringer
Сейсмологи зафиксировали около 770 афтершоков после землетрясения.
© AFP 2017 / StringerВ результате буйства стихии погибли 19 человек, около 250 получили травмы разной степени тяжести.Последствия землетрясения в провинции Сычуань, Китай
© AFP 2017 / Stringer
В результате буйства стихии погибли 19 человек, около 250 получили травмы разной степени тяжести.
© REUTERS / StringerПо данным Центрального телевидения КНР, состояние 40 пострадавших медики оценивают как тяжелое.Военная полиция использует дрон в районе землетрясения в китайской провинции Сычуань
© REUTERS / Stringer
По данным Центрального телевидения КНР, состояние 40 пострадавших медики оценивают как тяжелое.
© AFP 2017 / StringerВ числе пострадавших в результате землетрясения есть гражданин Франции и гражданка Канады. Оба иностранца были доставлены в местную больницу.Поврежденная в результате землетрясения дорога в китайской провинции Сычуань
© AFP 2017 / Stringer
В числе пострадавших в результате землетрясения есть гражданин Франции и гражданка Канады. Оба иностранца были доставлены в местную больницу.
© REUTERS / Thomas PeterДанных о пострадавших в результате землетрясения россиянах не поступало.Люди в аэропорту Цзючжайгоу после землетрясения
© REUTERS / Thomas Peter
Данных о пострадавших в результате землетрясения россиянах не поступало.
© AFP 2017 / StringerПо словам руководителя лаборатории прогнозов и землетрясений Российского государственного гидрометеорологического университета Виктора Бокова, нынешнее землетрясение было поверхностным.Туристический автобус, поврежденный во время землетрясения в китайской провинции Сычуань
© AFP 2017 / Stringer
По словам руководителя лаборатории прогнозов и землетрясений Российского государственного гидрометеорологического университета Виктора Бокова, нынешнее землетрясение было поверхностным.
© AFP 2017 / StringerПо данным Европейского сейсмологического центра, его очаг залегал на глубине 10 километров, а по данным Китайского центра, – на 8 километрах.Военные во время перевозки спасательных средств в зону землетрясения, Китай
© AFP 2017 / Stringer
По данным Европейского сейсмологического центра, его очаг залегал на глубине 10 километров, а по данным Китайского центра, – на 8 километрах.
© REUTERS / StringerПосле землетрясения власти Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа эвакуировали более 31 тысячи туристов из опасных районов.Люди спят на улице после землетрясения в провинции Сычуань
© REUTERS / Stringer
После землетрясения власти Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа эвакуировали более 31 тысячи туристов из опасных районов.
© REUTERS / CNS/Chen YunhuaПодземные толчки силой 4 балла ощущались и в Казахстане.Военная полиция эвакуирует постадавших в районе землетрясения в китайской провинции Сычуань
© REUTERS / CNS/Chen Yunhua
Подземные толчки силой 4 балла ощущались и в Казахстане.
© AFP 2017 / StringerОтголоски землетрясения в Китае ощутили и некоторые жители верхних этажей многоэтажных домов в Новосибирске. Некоторые горожане в соцсетях сообщали, что у них качались люстры и листья комнатных растений.Военные во время перевозки спасательных средств в зону землетрясения, Китай
© AFP 2017 / Stringer
Отголоски землетрясения в Китае ощутили и некоторые жители верхних этажей многоэтажных домов в Новосибирске. Некоторые горожане в соцсетях сообщали, что у них качались люстры и листья комнатных растений.
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Спасательная операция

Завалы из камней, поваленные деревья, разбитые машины, разрушенные здания и ограждения, толпы испуганных людей на площадях и улицах населенных пунктов, раненые на носилках, заполненные больницы – такую картину можно наблюдать на фотографиях в соцсетях.

Землетрясение в Китае. Архивное фото
© AFP 2017 / STR
В Казахстане почувствовали произошедшее в Китае землетрясение

Власти развернули крупномасштабную поисково-спасательную операцию, которая осложняется труднопроходимым рельефом, крупными каменными завалами, опасностью повторения толчков.

В поисках и работах по ликвидации последствий бедствия принимают участие не только спасатели и медики. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила 1285 военнослужащих, 90 транспортных средств и 9 самолетов для помощи в ликвидации последствий бедствия. Также на месте работают 1,3 тысячи представителей вооруженной полиции КНР, около 2 тысяч пожарных, свыше 40 собак.

Глава МЧС России Владимир Пучков в среду отправил телеграмму министру гражданской администрации Китая Хуан Шусяню, в которой выразил соболезнования и предложил помощь российских спасателей.

Плохое время для туризма

Национальный парк Цзючжайгоу является очень популярны местом в провинции, он находится в списке мирового наследия ЮНЕСКО. Ежегодно сюда приезжают сотни тысяч человек, во вторник парк посетили более 35 тысяч туристов.

Так как Цзючжайгоу расположен в горной удаленной местности, туристы предпочитают оставаться на ночь в отелях в непосредственной близости к парку, именно это послужило причиной того, что понадобилась настолько масштабная эвакуация.

Туристический автобус, поврежденный во время землетрясения в китайской провинции Сычуань. Архивное фото
© AFP 2017 / Stringer
Более 45 тысяч туристов эвакуировали в Китае после землетрясения

Власти эвакуировали из пострадавших районов более 60 тысяч туристов, туристические агентства по всей стране сообщают о массовой отмене туров и приостановке бронирований на ближайшие даты.

Министерство иностранных дел Китая проинформировало, что среди пострадавших были несколько иностранцев, при этом их гражданство не уточнялось. Агентство Синьхуа в свою очередь сообщило, что среди пострадавших – граждане Франции и Канады.

Российское посольство в Пекине после тщательной проверки сообщило, что россиян среди пострадавших нет, также подчеркивалось, что, по официальным данным, в день трагедии граждан РФ в районе бедствия не было.

Для ожидающих эвакуации туристов были созданы несколько небольших палаточных лагерей, где им выдают одеяла, пищу, воду и предметы первой необходимости.

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© 2017 Associated Press
Паника, ступор и разрушенная инфраструктура: землетрясение в Китае
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