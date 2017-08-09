В пригородах Парижа проходят обыски после нападения на военных

Сотрудники полиции на месте, где автомобиль наехал на группу военнослужащих в пригороде Парижа Леваллуа-Перре. 9 августа 2017

Сотрудники полиции на месте, где автомобиль наехал на группу военнослужащих в пригороде Парижа Леваллуа-Перре. 9 августа 2017

ПАРИЖ, 9 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Французская полиция днем в среду проводит обыски сразу в нескольких местах в пригородах Парижа после задержания подозреваемого в нападении на военнослужащих в Леваллуа-Перре, передает газета Parisien.

Утром в среду автомобиль BMW темного цвета наехал на группу военнослужащих операции Sentinelle, выходивших из казармы в Леваллуа-Перре. Ранения получили шесть человек, угрозы их жизни нет.

Спустя несколько часов на трассе A16 между городами Булонь-сюр-Мер и Кале в ходе полицейской спецоперации был остановлен автомобилист, подозреваемый в совершении нападения. В ходе задержания он получил пять пулевых ранений и был доставлен в госпиталь. Также был ранен один из полицейских.

Сообщалось, что нападавшего зовут Аму Б. (Hamou B), ему 37 лет. Он проживал в коммуне Сартрувиль департамента Ивелин.

По информации газеты, обыски проходят "в нескольких местах в департаменте Ивелин". Также сообщается, что обыски проходят в коммуне Безон соседнего департамента — Валь-д'Уаз.