Напавший на военных под Парижем не был известен французским спецслужбам

ПАРИЖ, 9 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Мужчина, совершивший утром в среду наезд на военнослужащих в пригороде Парижа Леваллуа-Перре, не был известен французским спецслужбам, передает портал France Info со ссылкой на собственные источники.

Утром в среду автомобиль BMW темного цвета наехал на группу военнослужащих операции Sentinelle, выходивших из казармы в Леваллуа-Перре. Ранения получили шесть человек, угрозы их жизни нет. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Спустя несколько часов на трассе A16 между городами Булонь-сюр-Мер и Кале в ходе полицейской спецоперации был остановлен автомобилист, подозреваемый в совершении нападения. В ходе задержания он получил пять пулевых ранений и был доставлен в госпиталь. Также был ранен один из полицейских.

По информации портала, "задержанный мужчина не был известен разведке, однако был известен полиции из-за небольших правонарушений".

Как сообщает газета Le Parisien, нападавшего зовут Аму Б. (Hamou B), ему 37 лет. Он проживал в коммуне Сартрувиль департамента Ивелин.