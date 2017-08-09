Голландская компания извинилась за "тошнотворную" статью о погибшем сирийце

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент и основатель нидерландской телерадиокомпании PowNed Доминик Вейси извинился за "вызывающую тошноту статью" об утонувшем сирийском подростке в Twittеr.

"Вызвала тошноту статья на нашем сайте. Статья была удалена, приношу искренние извинения", — написал Вейси.

По данным газеты NRC Handelsblad, в понедельник 16-летний сирийский беженец утонул в бассейне на севере страны в городе Венло. Проведенное расследование показало, что смерть подростка является трагической случайностью.

Сайт телерадиокомпании PowNed опубликовал во вторник статью, в которой говорилось, что утонувший сделал "день неприятным" для других посетителей бассейна. Спустя несколько часов президент компании Доминик Вейси извинился за инцидент в Twitter.

Согласно газете, в связи с происшествием Нидерландская королевская федерация по плаванию заявила, что беженцам необходимо предоставить уроки по плаванию и информацию об опасности на воде.